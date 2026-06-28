Ο ακραίος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη συνεχίζει να αφήνει πίσω του βαρύ απολογισμό, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν εκατοντάδες επιπλέον θανάτους, να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ και να οδηγούν ακόμη και στην ακύρωση μεγάλων εκδηλώσεων. Από τη Γαλλία έως τα Βαλκάνια, οι Aρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το κύμα ζέστης εξακολουθεί να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Χίλιοι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουνίου έχουν ήδη καταγραφεί 1.000 περισσότεροι θάνατοι από τον αναμενόμενο αριθμό, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο τελικός απολογισμός εκτιμάται πως θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τη Santé publique France, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση κατά 40% στους θανάτους που σημειώνονται σε κατοικίες. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα παραμένει πλέον μόνο στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, όπου αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες σε Δανία, Γερμανία και Τσεχία

Το Σάββατο σημαδεύτηκε από διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Δανία, ο υδράργυρος έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 1874, όταν ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των μετεωρολογικών δεδομένων.

Στην Τσεχία σημειώθηκε νέο απόλυτο ρεκόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40,6 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, η Γερμανία κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς το θερμόμετρο έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου.

Έξι πνιγμοί στη Σλοβακία

Στη Σλοβακία, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες και λίμνες στην ευρύτερη περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πάνω από 193 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35°C

Σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, τουλάχιστον 193 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Από αυτούς, περίπου 75 εκατομμύρια βρίσκονται στη Γερμανία. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σύγκριση με την Παρασκευή, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται σταδιακά προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων λόγω της ζέστης

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες είχαν αντίκτυπο και σε μεγάλες διοργανώσεις.

Εξαιτίας του καύσωνα, δεν πραγματοποιήθηκε η Πορεία Υπερηφάνειας στο Παρίσι.

Παράλληλα, η ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Solidays, που ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει έως και σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, αναμένεται να στερήσει από τη διοργανώτρια Association Solidarité Sida έσοδα ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονταν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά του AIDS.

Την ίδια ώρα, το Pride του Μονάχου πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τους συμμετέχοντες να βρίσκονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Με σηκωμένα μανίκια οι μουσικοί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν ακόμη και τη διάσημη συναυλία λήξης της σεζόν της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου το βράδυ του Σαββάτου.

Για πρώτη φορά χαλάρωσε ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας, επιτρέποντας στους άνδρες μουσικούς να εμφανιστούν χωρίς σακάκια και με σηκωμένα τα μανίκια.

Σε κόκκινο συναγερμό και τα Βαλκάνια

Το κύμα καύσωνα επεκτάθηκε από το Σάββατο και στα Βαλκάνια, με ολόκληρη την κροατική ακτογραμμή της Αδριατικής να τίθεται σε κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με τα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα, από σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.