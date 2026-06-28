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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28/6) στο κέντρο της Αθήνας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οκταώροφο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Ομονοίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τις φλόγες να κινητοποιούν άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να την περιορίσουν και να την κατασβέσουν τελικά πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ αναπτύχθηκε και βραχιονοφόρο όχημα για την ασφαλέστερη προσέγγιση των σημείων όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Υπήρξαν για λίγα λεπτά εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο ξενοδοχείο, τα οποία ωστόσο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας ένοικος, άνδρας 41 ετών, έχει εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έγινε εκκένωση του κτιρίου λόγω των καπνών που μεταφέρθηκαν στους πάνω ορόφους. Μάλιστα, απομακρύνθηκαν άτομα μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο.

Για λόγους ασφαλείας, η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο έχει αποκλειστεί προσωρινά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να αποφευχθεί η έκθεση πολιτών σε κίνδυνο.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.