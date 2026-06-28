Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τμήματα της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Δυτική Ασία ακόμη πιο δυτικά, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, μετά τα αντίποινα του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου, έγραψε η Wall Street Journal, γεγονός που ασφαλώς δεν θα έχει μόνο επιχειρησιακές αλλά και διπλωματικές προεκτάσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν δυνάμεις σε περισσότερες από 12 χώρες της Μέσης Ανατολής, ενδέχεται να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, όπου το Ιράν είχε επίσης στοχοποιήσει αμερικανικές δυνάμεις. Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση, το Μπαχρέιν έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων Αμερικανών στρατιωτών και ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρίσκεται εκεί, ενώ το Κουβέιτ φιλοξενούσε περίπου 13.500 Αμερικανούς στρατιώτες μέχρι την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης. Υπήρχαν περίπου 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ, στους οποίους είχε ανατεθεί το καθήκον να αντιμετωπίσουν τον ISIS, και 900 στη Συρία.

Η αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι τα ιρανικά αντίποινα προκάλεσαν ζημιές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν ανακοινωθεί, ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην κορυφαία αμερικανική στρατιωτική βάση στη Δυτική Ασία, τη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Μπαχρέιν. Η βάση αυτή, όπου εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, βρίσκεται μόλις 240 χιλιόμετρα νότια του Ιράν, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στόχο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες και υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Ιράν προκάλεσε ζημιές στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου, σε στρατώνες, σε αρκετές αποθήκες και σε δεξαμενή πόσιμου νερού.

Στη βάση του Μπαχρέιν δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, συνολικά 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σε όλη την περιοχή από ιρανικά πλήγματα. Επίσης, οι ιρανικές επιθέσεις κατέστρεψαν δύο δορυφορικούς τερματικούς σταθμούς επικοινωνίας, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.

Οι ζημιές που προκάλεσε το Ιράν ώθησαν τον αμερικανικό στρατό να μεταφέρει τα κέντρα διοίκησής του σε υπόγειες εγκαταστάσεις και να αποφασίσει να μην ανοικοδομήσει ορισμένες από τις κατεστραμμένες υποδομές. Οι δυνάμεις αυτές θα μεταφερθούν σε τοποθεσίες δυτικότερα, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι και το Ισραήλ. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεκάδες αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού αναγκάστηκαν να επιχειρούν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, το μεγαλύτερο πολιτικό αεροδρόμιο του Ισραήλ. Πέρα από την αναδιάταξη των δυνάμεών τους στο Ισραήλ, η Ουάσιγκτον προχωρά διακριτικά και σε πρωτοφανή εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, σύμφωνα με διάταξη του Εθνικού Νόμου περί Εξουσιοδότησης Αμυντικών Δαπανών για το 2027.

Το επίμαχο άρθρο με τίτλο «Πρωτοβουλία Συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ στην Αμυντική Τεχνολογία» προβλέπει διμερή συνεργασία στην αμυντική έρευνα και ανάπτυξη, συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συμφωνίες αδειοδότησης και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικοβιομηχανικών συμπλεγμάτων των δύο χωρών. Εάν εφαρμοστεί, η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο στη διασύνδεση του αμερικανικού στρατού με τον ισραηλινό στρατό από ό,τι τα περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας που έχει λάβει το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1948.

Ωστόσο, για να αποκτήσει ισχύ νόμου, τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να εγκρίνουν τις αντίστοιχες εκδοχές του νόμου. Και στην παρούσα συγκυρία με τα ψηφίσματα του Κογκρέσου που έχουν προηγηθεί, μοιάζει δύσκολο. Πολύ περισσότερο που θα δημιουργήσει διπλωματική δυσαρέσκεια στις αραβικές χώρες τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται για λόγους ισορροπίας στην περιοχή. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφτηκε τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, και συμμετείχε σε συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Η αποστολή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ήταν να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.