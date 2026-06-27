Σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν ξανά στρατιωτικά πλήγματα, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο που κινούνταν στην περιοχή, γεγονός που πυροδότησε αλυσιδωτές στρατιωτικές και διπλωματικές αντιδράσεις, ενώ αυξάνει τους φόβους για γενικευμένη αποσταθεροποίηση σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική».

⚡️⭕️ Possible ongoing US strikes on Iran after Trump threatened with retaliation on the Iranian bombing of the non compliant cargo ship yesterday :



⚡️ 3 explosions believed to be American airstrikes in the city of Sirik, southern Iran, opposite the Strait of Hormuz



⚡️ The sound… pic.twitter.com/U2bjptkCCi — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 26, 2026

Παράλληλα υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Σιρίκ, στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους είχαν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον Κόλπο, παρουσιάζοντας την ενέργεια αυτή ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις της αποτελούν απάντηση σε παραβίαση της συμφωνίας αποκλιμάκωσης, ενώ προειδοποιεί πως οποιαδήποτε νέα επίθεση θα συναντήσει ακόμη πιο σκληρή αντίδραση.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και το πλήγμα στο εμπορικό πλοίο

Το U.S. Central Command (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αποθηκών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και εγκαταστάσεων παράκτιων ραντάρ στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο χαρακτήρα και στόχευαν αποκλειστικά στρατιωτικές υποδομές που, όπως υποστηρίζεται, συνδέονταν με την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά την Ουάσιγκτον, τα συγκεκριμένα πλήγματα αποτελούν απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε το φορτηγό πλοίο Ever Lovely, το οποίο έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης και συνέχισε την πορεία του παρά τις ζημιές που υπέστη στο άνω κατάστρωμα. Οι αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ένα drone έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές χωρίς να διακοπεί η πορεία του, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον, αρκούμενος να δηλώσει πως οι εξελίξεις θα γίνουν σύντομα γνωστές.

Το μήνυμα Βανς προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι το Ιράν έχει υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι οι ΗΠΑ την έχουν τηρήσει. Παράλληλα τόνισε ότι τυχόν διαφωνίες για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης μπορούν να επιλυθούν διπλωματικά, «αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Ο Βανς κάλεσε, παράλληλα, την ιρανική πλευρά να επιλέξει τον δρόμο της επικοινωνίας αντί της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διπλωματικά κανάλια για την επίλυση των διαφορών.

Τα Στενά του Ορμούζ

Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι επιχειρήσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε έναν ευρύτερο πόλεμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αλλά αποτελούν στοχευμένη απάντηση στην επίθεση κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι αμερικανικές ενέργειες παραβιάζουν τη συμφωνία αποκλιμάκωσης και προειδοποιεί για συνέπειες εάν συνεχιστούν.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε επεισόδιο στην περιοχή ζήτημα διεθνούς σημασίας. Η αβεβαιότητα έχει ήδη επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα, ενώ αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες και ασφαλιστικοί οργανισμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον ότι δεν επιδιώκει περαιτέρω κλιμάκωση, η ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων και η ιδιαίτερα επιθετική ρητορική των δύο πλευρών διατηρούν την περιοχή σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Με την εύθραυστη συμφωνία αποκλιμάκωσης να δοκιμάζεται εκ νέου και καμία πλευρά να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών κινήσεων να παραμένει ανοιχτό.