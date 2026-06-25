Σε πεδίο πολιτικής μάχης με απρόβλεπτες προεκτάσεις μετατρέπεται η Ουάσινγκτον, καθώς ο Λευκός Οίκος κατέθεσε έκτακτο αίτημα στο Κογκρέσο για την έγκριση 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέες ομοσπονδιακές δαπάνες. Το τεράστιο αυτό πακέτο περιλαμβάνει περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους του πολέμου στο Ιράν, σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες βρίσκονται σε οριακό σημείο.



Ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ράσελ Βόουτ, απέστειλε το συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι το «μεγαλύτερο μέρος» του πακέτου θα «αντιμετωπίσει επείγουσες ανάγκες» που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καλώντας το Κογκρέσο να «αναλάβει δράση… το συντομότερο δυνατό».



Ωστόσο, η τύχη του νομοσχεδίου κρίνεται αβέβαιη, καθώς οι εντάσεις κορυφώθηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών γεύμα στο Καπιτώλιο, το οποίο μετατράπηκε σε έναν άνευ προηγουμένου καυγά με φωνές ανάμεσα στον πρόεδρο και γερουσιαστές του κόμματός του.

Μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ δέχεται σφοδρά πυρά εκ των έσω. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι αμφισβητούν ανοιχτά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη, θεωρώντας ότι προσφέρει υπερβολικές παραχωρήσεις. Μάλιστα, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου, με τέσσερις Ρεπουμπλικάνους να αυτονομούνται.



Ανάμεσά τους και ο Μπιλ Κάσιντι, μέλος του λεγόμενου «Yolo caucus» των γερουσιαστών που δεν επανεκλέγονται και δεν διστάζουν να τα βάλουν με τον Τραμπ. Ο Κάσιντι αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος «ύψωσε τη φωνή του» όταν του ζήτησε να δικαιολογήσει την παράταση του πολέμου.



«Δεν έχετε πει στον αμερικανικό λαό τι συμβαίνει. Υποτίθετο ότι θα διαρκούσε τέσσερις εβδομάδες. Έχει διαρκέσει τέσσερις μήνες», δήλωσε ο γερουσιαστής, προσθέτοντας για τον Τραμπ: «Δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με τα σχόλιά μου, ύψωσε τη φωνή του, έχασα την ψυχραιμία μου… ακολούθησα τον τόνο και την έντασή του, και πήγαινε πέρα δώθε».



Το πολεμικό σκηνικό συμπληρώνει η απόφαση του Τραμπ να μπλοκάρει δικομματικό νομοσχέδιο για τη φθηνή στέγαση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα το υπογράψει αν δεν περάσει πρώτα ο νόμος «Save America» για την επίδειξη εγγράφων υπηκοότητας από τους ψηφοφόρους.

Μπιλ Πούλτε

Επιπλέον, ο πρόεδρος πάγωσε την ακρόαση του Τζέι Κλέιτον για την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών, επιμένοντας προκλητικά στον εκλεκτό του, Μπιλ Πούλτε, ο οποίος δεν έχει καμία σχετική εμπειρία.



Πέρα από τα 21 δισεκατομμύρια για πυρομαχικά του Πενταγώνου, το πακέτο περιλαμβάνει 11 δισεκατομμύρια για τους Αμερικανούς αγρότες που πλήττονται από την εκτόξευση των τιμών των λιπασμάτων.



Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ζητά την ελεύθερη πώληση του καυσίμου E15 όλο τον χρόνο, παρά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους για το νέφος, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές της βενζίνης που έχουν πάρει φωτιά από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τους Financial Times.