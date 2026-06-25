Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώση στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τότε που συνήφθη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα οι τιμές και οι εμπορικές ροές στον Κόλπο.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κοζάκ, δήλωσε ότι στην επόμενη επικαιροποίηση της έκθεσής του «World Economic Outlook» (Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική) που θα παρουσιαστεί στις 8 Ιουλίου, το ΔΝΤ θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα τρία σενάρια ανάπτυξης που παρουσίασε τον Απρίλιο και τα οποία εξαρτώνται από την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Καθώς τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν κλειστά τον Μάιο, διατηρώντας τις τιμές αναφοράς του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η Κοζάκ είχε δηλώσει ότι η παγκόσμια οικονομία μετακινούνταν από την πιο ευνοϊκή «πρόβλεψη αναφοράς» —η οποία προέβλεπε ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης— προς ένα «δυσμενές σενάριο» με παγκόσμια ανάπτυξη 2,5% για το 2025.