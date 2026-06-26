Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοικτά του Ομάν που έδειξε πόσο εύθραυστο είναι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη απάντησε με τον τρόπο αυτόν στο «επεμβατικό, ανεύθυνο και προκλητικό» κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ και έξι χώρες του Κόλπου, το οποίο απορρίπτει την εμμονή του Ιράν για την επιβολή τελών διοδίων στα πλοία που θα διασχίζουν το Ορμούζ.

«Η ασφαλής διέλευση των Στενών του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλισθεί με βάση αμφίσημες ρυθμίσεις, παράλληλους διαύλους ή αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τον ρόλο του Ιράν ως παράκτιας χώρας», δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάζεμ Γαριμπαμπαντί.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν περαιτέρω σήμερα, παρά τις αντιφατικές ερμηνείες του περιεχομένου της συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την επιβράδυνση της κυκλοφορίας στο Ορμούζ.

Η Saudi Aramco επανέλαβε σήμερα την φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Ρας Τανούρα, τον μεγαλύτερο του κόσμου, στον Κόλπο έπειτα από διακοπή τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων παρακολούθησης των ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου προειδοποίησε ότι αν το Ιράν απειλήσει ή μπλοκάρει πλοία στα Στενά, «θα έχουμε πρόβλημα».

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι ΗΠΑ και οι χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κόλπου αναφέρονται στην «ελεύθερη, άνευ όρων και περιορισμών ναυσιπλοΐα» στο Ορμούζ, χωρίς τέλη διοδίων ή «απόπειρες ανάληψης ελέγχου». Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι μία βιώσιμη ειρήνη πρέπει να διαχειρισθεί το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, τα drones και την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σήμερα δηλώνοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο αποτελεί πηγή ανασφάλειας και διχόνοιας και επανέλαβε ότι το Ορμούζ θα διοικείται από κοινού από το Ιράν και τον Ομάν όπως προβλέπει το πρωτόκολλο συμφωνίας.

«Απευθύνουμε προειδοποίηση για τις εχθρικές και επεμβατικές πολιτικές στην περιοχή», πρόσθεσε.