Οι νομοθέτες στη Γερουσία των ΗΠΑ επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα την ψηφοφορία επί ενός διακομματικού ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν και απαιτεί οποιεσδήποτε εχθροπραξίες εναντίον του να εγκρίνονται από το Κογκρέσο.

Αυτή η τελευταία προσπάθεια των Δημοκρατικών και ορισμένων Ρεπουμπλικανών να περιορίσουν τις επανειλημμένες αναπτύξεις στρατευμάτων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφεται από τους εισηγητές της ως μια προσπάθεια ανάκτησης της ευθύνης του Κογκρέσου να κηρύσσει πόλεμο, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Θεωρώ πραγματικά σημαντικό να τεθεί κάθε μέλος του Κογκρέσου προ των ευθυνών του γι’ αυτό», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, κύριος εισηγητής του ψηφίσματος. «Αν δεν έχεις το σθένος να ψηφίσεις ‘Ναι’ ή ‘Όχι’ σε μια ψηφοφορία για πόλεμο, πώς τολμάς να στέλνεις τους γιους και τις κόρες μας σε έναν πόλεμο όπου ρισκάρουν τη ζωή τους;»

Οι Ρεπουμπλικανοί, συνάδελφοι του Τραμπ, διατηρούν οριακές πλειοψηφίες τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχουν μπλοκάρει προηγούμενες προσπάθειες για ψηφίσματα που επιδίωκαν να περιορίσουν τις πολεμικές του εξουσίες. Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια με την εθνική ασφάλεια και δήλωσαν ότι ο Τραμπ είχε διατάξει μόνο περιορισμένες επιχειρήσεις, όπως τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, και όχι πολέμους πλήρους κλίμακας.



Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πέντε ημέρες πριν, είναι ήδη εκτεταμένος, προκαλώντας ζημιές στο Ιράν, το Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη καταγράψει τις πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία

Βουλή των Αντιπροσώπων: Η ψηφοφορία επί του μέτρου αναμένεται την Πέμπτη.

Αντιδράσεις: Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον , δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν αρκετές ψήφοι για να καταψηφιστεί το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το επικίνδυνο.

Το εμπόδιο του βέτο: Ακόμη και αν το ψήφισμα περάσει από τη Γερουσία, πρέπει να περάσει και από τη Βουλή και να συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να επιβιώσει από το αναμενόμενο βέτο του Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κέιν δήλωσε ότι αν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί, ο ίδιος και οι άλλοι υποστηρικτές του μέτρου θα μπορούσαν να προσπαθήσουν ξανά, καθώς τα γεγονότα εξελίσσονται, όπως μεταδίδει το Reuters.