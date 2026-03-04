Με δύο πέναλτι του Γερεμέγεφ και με τους Μπάμπα και Γιακουμάκη να σκοράρουν κι αυτοί στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Κηφισιά εκτός έδρας και έπιασε τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ στους 53 βαθμούς, με τη μάχη του τίτλου να έχει πάρει φωτιά.

Ο αγώνας άρχισε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν την κατοχή της μπάλας αλλά να δυσκολεύονται να βρουν κενούς χώρους, καθώς οι γηπεδούχοι αμύνονταν σωστά. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει μεγάλη φάση, ενώ στο 20ο ο Γιακουμάκης τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε μονομαχία με τον Ρουκουνάκη.

Ο διεθνής φορ δεν μπορούσε, τελικά, να συνεχίσει και στο 23′ αντικαταστάθηκε από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος λίγα λεπτά μετά έδωσε το προβάδισμα στον «δικέφαλο του βορρά». Στο 31′ ο Ζαφείρης ο Ζαφείρης εκτέλεσε το φάουλ, ο Θεοδωρίδης έκανε χέρι και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Γερεμέγεφ έκανε το 0-1 στο 32′.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προσπάθησε να βγει μπροστά στη συνέχεια και να ψάξει την ισοφάριση πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν κατάφερε όμως να γίνει επικίνδυνη ποτέ και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να αλλάξει κάτι. Όταν επέστρεψαν από αυτά, οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν σε δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Κεντζιόρα, στο 47′, μετά την εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Κονατέ έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Η Κηφισιά κατάφερε, τελικά, να γίνει για πρώτη φορά επικίνδυνη στο 58′ με τον Μπένι που μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε και δύο λεπτά μετά ήρθε η ισοφάριση: Ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε φάουλ γεμίζοντας και η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε αμέσως Μπιάνκο και Χατσίδη για να βάλει Κωνσταντέλια και Ιβάνουσετς και στο 69′ οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά επειδή ο Φωτιάς θεώρησε πως υπήρξε αγκωνιά του Πέτκοφ στον Σάντσες, με τον Γερεμέγεφ να εκτελεί στο 72′ και να κάνει το 1-2.

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να αντιδράσουν και να πιέσουν για την ισοφάριση αλλά ο ΠΑΟΚ ήλεγχε την κατάσταση και στα τελευταία λεπτά «κλείδωσε» τη νίκη: Στο 87′ ο Μπάμπα με σουτ, το οποίο κόντραρε στον Σόουζα, έκανε το 1-3 και στο 92′ ο Κωνσταντέλιας με ωραίο τελείωμα, μετά την κάθετη του Ζίβκοβιτς, έγραψε το τελικό 1-4.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα (77′ Ταβάρες), Χουχούμης (77′ Λαρουσί), Έμπο (87′ Μούσιολικ), Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Μπένι, Αμανί (60′ Πόμπο), Θεοδωρίδης (60′ Μίγιτς).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (61′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61′ Ιβάνουσετς), Γιακουμάκης (23′ Γερεμέγεφ).