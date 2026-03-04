Την πρόκριση στον τελικό του Eurocup Γυναικών πανηγυρίζει ο Αθηναϊκός, ο οποίος ηττήθηκε με 78-70 από τη Βιλνέβ αλλά είχε επικρατήσει με +13 στον πρώτο ημιτελικό.

Έπειτα από 16 χρόνια, ο Αθηναϊκός είναι ξανά σε ευρωπαϊκό τελικό και στόχος είναι να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, έχοντας απέναντί του τη Μερσίν από την Τουρκία.

Έχοντας επικρατήσει με 69-56 στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα του Βύρωνα ήταν εξαιρετική στη ρεβάνς καθώς δεν επέτρεπε στη Βιλνέβ να πάρει διαφορά και να πιστέψει πραγματικά ότι θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε με το σκορ 32-32, στην τρίτη περίοδο η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 5 πόντους (37-42), οι γηπεδούχες όμως κατάφεραν να επιστρέψουν και βρέθηκαν στο +4 (54-50) στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βιλνέβ έκανε ό,τι μπορούσε για να πλησιάσει στη διαφορά που κυνηγούσε και με βολές της Μίλαπι προηγήθηκε με 74-64 στο 38′, ο Αθηναϊκός όμως παρέμεινε ψύχραιμος, αντέδρασε σωστά και πήρε την πρόκριση για τον τελικό παρά την ήττα με 78-70.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70