Ο αμερικανικός στρατός προβλέπει ότι θα θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του τον εναέριο χώρο του Ιράν εντός των επόμενων ωρών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα, πέμπτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης.

«Προβλέπουμε ότι θα κυριαρχήσουμε πλήρως και απολύτως στον εναέριο χώρο του Ιράν εντός των επόμενων ωρών», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Το πρωί, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αποκτήσουν «τον πλήρη έλεγχο των ιρανικών ουρανών».

«Θα πετάμε όλη την ημέρα, μέρα και νύχτα, για να βρούμε, να στοχεύσουμε και να καταστρέψουμε τους πυραύλους και τις αμυντικές βιομηχανίες του ιρανικού στρατού», είπε. Εξάλλου, από την Ιερουσαλήμ, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστήριξε ότι ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν προς το Ισραήλ μειώνεται καθημερινά.

«Εξουδετερώσαμε περίπου 300 εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μας εναντίον αυτών των εκτοξευτήρων και των αποθεμάτων εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπουμε, ότι μειώνεται καθημερινά ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ», είπε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.