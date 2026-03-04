Χιλιάδες Κούρδοι μαχητές από οργανώσεις από το Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν εξαπολύσει χερσαία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, ανοίγοντας ένα νέο, εκρηκτικό μέτωπο κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Κουρδιστάν του Ιράν (CPFIK).

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, δυνάμεις του Κουρδικού Κόμματος Ελεύθερης Ζωής (PJAK) πέρασαν τα σύνορα και άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης εντός ιρανικού εδάφους από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου, με αιχμή τις ορεινές περιοχές πέριξ της Μαρίβαν στη δυτική χώρα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εγκατέλειψαν την πόλη στις 3 Μαρτίου και επιχειρούν πλέον να οργανώσουν αμυντικές τοποθεσίες γύρω από τον αστικό ιστό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «χιλιάδες» μαχητές του PJAK έχουν ήδη αναπτυχθεί βαθιά στα ορεινά συγκροτήματα του Ζάγκρος, αξιοποιώντας το δύσβατο ανάγλυφο ως φυσικό προγεφύρωμα για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Το PJAK, που διατηρεί δύο ένοπλες πτέρυγες φέρεται να έχει δομή εμπνευσμένη από τις κουρδικές οργανώσεις στη Συρία:

τις YRK (Μονάδες Προστασίας της Ανατολικού Κουρδιστάν) τις HPJ (Γυναικείες Δυνάμεις Προστασίας)

Η παραγωγός του i24NEWS Γιούλια Πομπεγκαΐλοβα επικαλείται «Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο», ο οποίος υποστηρίζει ότι κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ έχουν εξαπολύσει χερσαία επίθεση εντός Ιρανικού εδάφους κατά του ισλαμικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, «χιλιάδες Κούρδοι μαχητές» άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης μέσα στο Ιράν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, με περισσότερες λεπτομέρειες να προαναγγέλλονται από το κανάλι.

EXCLUSIVE: Kurdish forces in Iraq have launched a ground military offensive into Iran against the Islamic regime, an Iranian Kurdish official tells @i24NEWS_EN.



According to the official, thousands of Kurdish fighters began taking combat positions inside Iranian territory on… pic.twitter.com/g2EyzB3Ch3 — Yulia Pobegailova (@Y_Pobegailova) March 4, 2026

Η φερόμενη κινητοποίηση των Κούρδων έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον φέρεται να εξετάζει τους κουρδικούς σχηματισμούς ως δυνητικούς εταίρους στην άσκηση πίεσης κατά του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η CIA διερευνά σχέδια εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ανοικτή στη στήριξη ενόπλων ομάδων που θα αμφισβητήσουν το καθεστώς.​

Παράλληλα, το Axios μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, με αντικείμενο τον εξελισσόμενο πόλεμο Ισραήλ–Ιράν και τα επόμενα βήματα της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Ο αξιωματούχος του CPFIK σημειώνει ότι «οι περισσότερες ένοπλες οργανώσεις της Ανατολικής Κουρδιστάν είναι έτοιμες να συνεργαστούν ενωμένα και ανοιχτά με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ».​

Πέραν του PJAK, κατονομάζει το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα Ιράν (KDPI), τις διάφορες τάσεις της Κομάλα και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) ως επιπλέον ενεργές οργανώσεις στο ιρανικό Κουρδιστάν. Αν και οι δυνάμεις τους υπολογίζονται σε μερικές εκατοντάδες μαχητές, αρκετοί εξ αυτών έχουν πολεμική εμπειρία από τα μέτωπα κατά του Ισλαμικού Κράτους σε Ιράκ και Συρία, γεγονός που ενισχύει την επιχειρησιακή τους βαρύτητα.​

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι σήμερα υπάρχουν «μερικές χιλιάδες εκπαιδευμένοι ένοπλοι» στην Ανατολική Κουρδιστάν, έτοιμοι να εξοπλιστούν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πλαισιώνει μάλιστα τη δυνητική σύμπλευση Κούρδων, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αφήγημα, παρουσιάζοντας το Ιράν ως «πολυεθνικό κράτος» – με Κούρδους, Μπαλούχ, Αζέρους, Τουρκμένους και Άραβες – και υποστηρίζοντας ότι η αποδυνάμωση της Τεχεράνης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη αυτονομία ή και ανεξαρτησία αυτών των κοινοτήτων.​

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλει την προοπτική ενός μελλοντικού κουρδικού κράτους ως στρατηγικού διαδρόμου που θα συνδέει τον Περσικό Κόλπο με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τους Κούρδους «ισχυρή δύναμη για να νικήσει τους εχθρούς του Ισραήλ». Υποστηρίζει ακόμη ότι Κούρδοι και Ισραηλινοί είναι «φυσικοί σύμμαχοι» στη Μέση Ανατολή, με κοινό βίωμα ως ά stateless έθνη που αναζητούν κρατική υπόσταση.​

Κατά τον ίδιο, οι κουρδικές οργανώσεις θα υποδέχονταν θετικά στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε κουρδικές περιοχές εντός Ιράν και της ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Ωστόσο, όλες αυτές οι αναφορές για κινήσεις κουρδικών δυνάμεων και δυνητική αμερικανική στήριξη δεν έχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δημοσίως υιοθετήσει ή ανακοινώσει σχέδια εξοπλισμού κουρδικών ομάδων εντός Ιράν.