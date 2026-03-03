Η CIA φέρεται να σχεδιάζει να ενισχύσει στρατιωτικά τους Κούρδους με στόχο να προκαλέσει μια ευρύτερη λαϊκή αντίδραση στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει αμερικανικό δίκτυο από άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες του σχεδίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διεξαγάγει εντατικές συνομιλίες με ηγετικά στελέχη της ιρανικής αντιπολίτευσης και των Κούρδων στο Ιράκ, εξετάζοντας την πιθανότητα παροχής στρατιωτικής βοήθειας, όπως αναφέρουν οι πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προσπαθούν να προκαλέσουν ένοπλη εξέγερση στο εσωτερικό του Ιράν χρησιμοποιώντας μια ένοπλη κουρδική δύναμη, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον δωδεκαήμερο πόλεμο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ITV News, από πέρσι λαθραία όπλα έχουν εισαχθεί στο Δυτικό Ιράν για να εξοπλιστούν χιλιάδες Κούρδοι εθελοντές. Αναμένεται να ξεκινήσουν χερσαία επιχείρηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι κουρδικές ένοπλες ομάδες που δρουν στο Ιράν διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν, κυρίως στην περιοχή των Ιρακινών Κούρδων. Ορισμένες από αυτές τις ομάδες έχουν ήδη εκδώσει δημόσιες ανακοινώσεις από την αρχή της σύγκρουσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζονται για άμεσες δράσεις και καλώντας τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχουν πλήξει επανειλημμένα κουρδικές δυνάμεις και την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες drones κατά των ομάδων αυτών.

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανο-κουρδικό αξιωματούχο. Το KDPI είναι μία από τις ομάδες που έχουν στοχοποιηθεί από τους IRGC.

Στο πλαίσιο των σχεδίων, οι ιρανικές κουρδικές δυνάμεις προγραμματίζεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στη δυτική Ιραν τις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. «Πιστεύουμε ότι τώρα έχουμε μεγάλη ευκαιρία», ανέφερε, εξηγώντας το χρονικό πλαίσιο της αποστολής, ενώ πρόσθεσε ότι οι πολιτοφυλακές αναμένουν στήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ επικοινώνησε επίσης την Κυριακή με ηγετικά στελέχη των Κούρδων του Ιράκ για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική δράση στο Ιράν και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κούρδων κατά την εξέλιξη της επιχείρησης. Κάθε προσπάθεια εξοπλισμού των ιρανικών κουρδικών ομάδων θα απαιτούσε τη συναίνεση των Ιρακινών Κούρδων, ώστε να επιτραπεί η διέλευση των όπλων και η χρήση του Ιρακινών Κουρδιστάν ως βάση εκκίνησης.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, ο βασικός στόχος είναι οι κουρδικές δυνάμεις να δεσμεύσουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, διευκολύνοντας τους άοπλους Ιρανούς στις μεγάλες πόλεις να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις χωρίς να υποστούν μαζικές σφαγές, όπως συνέβη τον Ιανουάριο.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταραχή στην περιοχή και να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα εξετάζεται αν οι Κούρδοι θα μπορούσαν να καταλάβουν και να διατηρήσουν εδάφη στο βόρειο Ιράν, δημιουργώντας «ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ».

Η CIA αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση.