Ιρανικό drone φέρεται πως χτύπησε το σταθμό της CIA στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα, με τις συνεχόμενες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατά αμερικανικών στόχων και προσωπικού σε όλη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones χτύπησαν το συγκρότημα της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Ριάντ, αλλά δεν αποκάλυψαν ότι το κέντρο πληροφοριών της CIA επλήγη στην επίθεση.

Η CIA αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις.

Μια εσωτερική ειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών, που απέκτησε η εφημερίδα The Washington Post, ανέφερε ότι η επίθεση «έριξε» μέρος της οροφής της πρεσβείας και «γέμισε» το εσωτερικό με καπνό. Η ειδοποίηση σημείωνε ότι η πρεσβεία υπέστη «δομικές ζημιές» και το προσωπικό «συνεχίζει να παραμένει σε ασφαλές καταφύγιο».