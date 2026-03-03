Το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψει τελικά η εθνική ομάδα του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται στο προσκήνιο, μετά την απουσία της χώρας από την κρίσιμη σύσκεψη προετοιμασίας που συγκάλεσε η FIFA στην Ατλάντα. Αν και η Τεχεράνη ήταν η πρώτη που εξασφάλισε το εισιτήριο της πρόκρισης, ήταν η μοναδική αποστολή που δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού των ομοσπονδιών.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου

Την ώρα που η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για το ζήτημα σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο POLITICO.

«Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά αν το Ιράν συμμετάσχει. Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια χώρα που έχει ηττηθεί βαριά. Λειτουργούν με τις τελευταίες τους δυνάμεις», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η στάση της Ουάσινγκτον συνδέεται άμεσα με την αυστηρή ταξιδιωτική απαγόρευση που επιβλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Παρότι οι αθλητές εξαιρούνται από το μέτρο, η είσοδος σε κρατικούς αξιωματούχους ή χορηγούς παραμένει υπό εξέταση, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αρνείται ήδη από τον Δεκέμβριο την έκδοση βίζας σε μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Το «θολό» τοπίο της συμμετοχής και η ασφάλεια

Η ανοιχτή σύγκρουση στην περιοχή μετά τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, εξέφρασε την απαισιοδοξία του μιλώντας στο μέσο Varzesh3:

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά από αυτή την επίθεση δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας για το Μουντιάλ 2026, Άντριου Τζουλιάνι, ξεκαθάρισε πως η ασφάλεια των αγώνων προέχει των αθλητικών διευκολύνσεων.

«Θέλουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ήταν αφελές, λαμβάνοντας υπόψη όσα συμβαίνουν σήμερα στο Ιράν, να περιμένει κανείς ότι θα ανοίξουμε απλώς τα σύνορά μας», τόνισε ο Τζουλιάνι.

Τα κρίσιμα ραντεβού στο γήπεδο

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, το Ιράν πρόκειται να αγωνιστεί στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει το σενάριο της 3ης Ιουλίου, όπου οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι σε αγώνα νοκ άουτ στο Ντάλας, αν τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους.

Ενώ η FIFA επιδιώκει να κρατήσει τις ισορροπίες, η απουσία του Ιράν από τα εργαστήρια της Ατλάντα δείχνει ότι το αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού ίσως διεξαχθεί υπό τη βαριά σκιά της διπλωματικής και στρατιωτικής αντιπαράθεσης.