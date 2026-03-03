Με σπασμένο τζάμι έφτασε στο Καμπ Νου για τη ρεβάνς με τη Μπαρτσελόνα στους ημιτελικούς του Copa del Rey, το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς ηττήθηκαν με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και θα πρέπει να κάνουν επική ανατροπή για να προκριθούν στον τελικό. Για να τα καταφέρουν θα πρέπει φυσικά να έχουν και τη συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι περίμεναν την αποστολή των φιλοξενούμενων. Και δεν είναι και τόσο… ειρηνικές διαθέσεις.

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα πέταξαν διάφορα αντικείμενα προς το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Ατλέτικο, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα τζάμια. Το θετικό, τουλάχιστον, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως, που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ισπανία, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετά τέτοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια.