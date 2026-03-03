Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Κυρώσεων του ΟΗΕ αφαιρέθηκε η οντότητα Μέτωπο αλ Νούσρα («Al-Nusrah Front for the People of the Levant» ή αλλιώς HTS) απο τον Κατάλογο της Επιτροπής, μετά το αίτημα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 75 της Aπόφασης 2734 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διαπιστώθηκε ότι «κανένα μέλος της Επιτροπής δεν κατέγραψε αντίρρηση στην πρόταση διαγραφής της οντότητας και κανένα μέλος της Επιτροπής δεν ζήτησε να υποβληθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για Aπόφαση». Ως εκ τούτου, «το αίτημα εγκρίθηκε».

Στη σχετική ανακοίνωση Τύπου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι «στις 27 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας δυνάμει των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος (ISIL /Da’esh) και την Αλ Κάιντα και συνδεδεμένα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες αφαίρεσε την οντότητα από τον Κατάλογο Κυρώσεων Ισλαμικό Κράτος (ISIL /Da’esh) και Αλ Κάιντα».

Κατά συνέπεια, «η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, η απαγόρευση ταξιδιών και το εμπάργκο όπλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 της Απόφασης 2734 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας και υιοθετήθηκαν βάσει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν εφαρμόζονται πλέον για το Μέτωπο Αλ Νούρσα («Al-Nusrah Front for the People of the Levant», πρωτότυπη γραφή: جبهة النصرة لأهل الشام»).

Η εγγραφή της εν λόγω οντότητας στον Κατάλογο Κυρώσεων περιλαμβάνει πολλαπλά εναλλακτικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS)», «Τζαμπχάτ αλ Νούρσα» και «Τζαμπχάτ Φαθ αλ Σαμ».

Η οντότητα «καταχωρήθηκε στις 14 Μαΐου 2014 (τροποποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017, 5 Ιουνίου 2018, 15 Νοεμβριου 2021)» και περιγραφόταν ως «συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα».

Η αφηγηματική σύνοψη αναφέρει ότι η ομάδα «μετέφερε Σύρους και ξένους μαχητές της Αλ Κάιντα στο Ιράκ και της Ασμπάτ αλ Ανσάρ, μαζί με άλλους ξένους επιχειρησιακούς της Αλ Κάιντα, για να ενωθούν με τοπικά στοιχεία στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και να διεξάγουν εκεί τρομοκρατικές και ανταρτικές επιχειρήσεις».

Επιπλέον σημειώνεται ότι «τον Ιούλιο 2016, ο Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι, o ηγέτης του Μετώπου Αλ Νούρσα, ανακοίνωσε ότι η οργάνωση είχε αλλάξει το όνομά της σε Τζαμπχάτ Φαθ αλ Σαμ και δεν ήταν πλέον συνδεδεμένη με οποιαδήποτε εξωτερική οντότητα», ενώ προστίθεται ότι «παρά την ανακοίνωση και τις προσπάθειες να διαχωριστεί από το Μέτωπο Αλ Νούσρα, η οργάνωση παρέμενε ευθυγραμμισμένη με την Αλ Κάιντα και συνέχιζε να διεξάγει τρομοκρατικές επιχειρήσεις υπό αυτό το νέο όνομα».

Τονίζεται στην ανακοίνωση ότι τον Ιανουάριο του 2017, το Μέτωπο αλ Νούσρα δημιούργησε τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) ως μέσο για την προώθηση της θέσης του στη συριακή εξέγερση και στην προώθηση των δικών του στόχων ως παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Προηγουμένως ήταν καταχωρημένη στον Κατάλογο Κυρώσεων μεταξύ 30ης Μαΐου 2013 και 13ης Μαΐου 2014 ως ψευδώνυμο της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Η επανεξέταση σύμφωνα με την Aπόφαση 2368 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021. Μετά την πτώση του καθεστώτος ‘Ασαντ, η Αραβική Δημοκρατίας της Συρίας το 2025 κατέθεσε το αίτημα διαγραφής της οντότητας από τον Κατάλογο Κυρώσεων όπως και των ηγετικών μελών αυτής.

Υπογραμμίζεται ότι «ο Κατάλογος Κυρώσεων για το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα επικαιροποιείται τακτικά βάσει σχετικών πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη-μέλη και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς» και ότι «ο Ενοποιημένος Κατάλογος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επικαιροποιείται επίσης έπειτα από κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στον Κατάλογο Κυρώσεων για το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα», σύμφωνα με το ΑΠΕ