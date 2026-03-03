Η Κόμο και η Ίντερ έμειναν στο 0-0 στον πρώτο ημιτελικό του Coppa Italia και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στη ρεβάνς που θα γίνει στο Μεάτσα.

Από την έναρξη το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους να αμύνονται καλά, να μη νιώθουν πραγματικά απειλή και να γίνονται επικίνδυνοι στο 36′ με τον Νίκο Πας και στο 42′ με τον Βοϊβόντα, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46′, οι «νερατζούρι» είχαν δοκάρι σε σέντρα-σουτ του Νταρμιάν και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.