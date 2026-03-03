Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Γερμανό καγκελάριο στον Λευκό Οίκο και προχώρησε σε απίστευτες δηλώσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, με τον συνομιλητή του να τον κοιτάει αποσβολωμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στην Ευρώπη, ακόμη και στη Βρετανία, με την οποία συνεργάζεται στενά.

«Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ», είπε για τον σύμμαχό του Κιρ Στάρμερ, εξαπολύοντας επίθεση στον Πέδρο Σάντσεθ, επειδή αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν βάσεις στη χώρα του για χτυπήματα κατά της Τεχεράνης.

«Κόβουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ, ανακοινώνοντας πως έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική και οικονομική συνεργασία με τη Μαδρίτη.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε την αίσθηση πως το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτο, «με βάση την πορεία που είχαν οι συνομιλίες». Υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να ήταν αυτός που «ανάγκασε» το Ισραήλ σε πόλεμο με το Ιράν και όχι το αντίστροφο.

«Κάναμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς και η γνώμη μου ήταν ότι θα επιτίθονταν πρώτοι αν δεν το κάναμε εμείς. Είχα έντονη αίσθηση για αυτό», είπε ο Τραμπ.

Έπειτα, υπογράμμισε ότι «δεν ήθελε να συμβεί αυτό» και για αυτόν τον λόγο, μπορεί να ώθησε το Ισραήλ να δράσει. «Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Και ήμασταν έτοιμοι», σχολίασε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος, όπως και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εξεπλάγησαν από τις επιθέσεις εναντίον τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιτίθεται σε χώρες «που δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμβαίνουν», προσθέτοντας ότι το Ιράν πλήττει «μόνο πολιτικούς στόχους». Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα «δεν διαθέτει πλέον αεροπορική προστασία και συστήματα ανίχνευσης».

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι «υπήρξε και άλλο πλήγμα σήμερα κατά της νέας ηγεσίας», ενώ υποστήριξε πως «πολλοί άνθρωποι στο Ιράν ζητούν ασυλία».

Ερωτηθείς για το ποιο θα μπορούσε να είναι το χειρότερο σενάριο στο Ιράν, απάντησε ότι «υποθέτω ότι το χειρότερο θα ήταν να κάνουμε όλο αυτό και μετά να αναλάβει κάποιος που είναι το ίδιο κακός με τον προηγούμενο, σωστά;» απάντησε. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να αναλάβει, έδωσε μια ωμή απάντηση: «Οι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί».

Πρόσθεσε ότι και η «εναλλακτική λύση» μετά από εκείνα τα πρόσωπα είναι πλέον επίσης νεκρή.