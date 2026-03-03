Η τελετή έναρξης στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026, στην Ιταλία, είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (6/6) και οκτώ χώρες αποφάσισαν να την μποϊκοτάρουν.

Οι χώρες που σχεδιάζουν να μην συμμετάσχουν στην τελετή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), Κρεγκ Σπενς.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε περιοχές της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να επηρεάσει την άφιξη των ενδιαφερομένων, ανέφερε η IPC σε ανακοίνωσή της.

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina θα διεξαχθούν από τις 6 Μαρτίου έως τις 15 Μαρτίου. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αρένα της Βερόνα, περίπου 170 χλμ. (106 μίλια) ανατολικά του Μιλάνου. Η IPC αναμένει ρεκόρ αριθμού αθλητών στους Αγώνες, περισσότερους από 600, με την τελική επιβεβαίωση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Μεταξύ τους, 10 είναι από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το Ισραήλ αναμένεται να στείλει μία γυναίκα σκιέρ αλπικού σκι, ενώ το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί από έναν άνδρα αθλητή στο σκι αντοχής.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Παραολυμπιακής Επιτροπής προειδοποίησε ότι η κατάσταση κινδυνεύει να επισκιάσει μια κομβική στιγμή για τους αθλητές που ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν στην Ιταλία.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική και ατυχής. Οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα μπορούσαν να είναι πολλαπλές», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της ιταλικής Παραολυμπιακής επιτροπής, Μάρκο Τζούνιο Ντε Σάνκτις. Περισσότεροι αθλητές θα έπρεπε ήδη να έχουν φτάσει, είπε, σημειώνοντας ότι ο πρώτος αγώνας παρα-κέρλινγκ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κορτίνα αύριο (4/3).

Ωστόσο, ο Ντε Σάνκτις δήλωσε ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η κλιμακούμενη σύγκρουση που αφορά το Ιράν θα μπορούσε να επισκιάσει το μήνυμα των Αγώνων. «Είναι μεγάλη ντροπή, γιατί κανένας από τους αθλητές δεν το αξίζει αυτό μετά από τόσες θυσίες για να φτάσει ως εδώ», είπε.