Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση του Σκωτσέζου χάκερ Gary McKinnon, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για το «μεγαλύτερο στρατιωτικό χακάρισμα όλων των εποχών», έρχονται στο φως μέσα από πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο 60χρονος σήμερα McKinnon είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε 97 συστήματα του αμερικανικού στρατού και κρατικών υπηρεσιών στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συνδεόμενος από διαμέρισμα στο Λονδίνο με απλή σύνδεση dial-up. Οι αμερικανικές αρχές υποστήριξαν ότι παραβίασε υπολογιστικά δίκτυα του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας, του Πενταγώνου και της NASA, προκαλώντας ζημιές που εκτιμήθηκαν σε 487.000 λίρες.

«Έψαχνα αποδείξεις για συγκάλυψη UFO»

Μιλώντας στην εκπομπή American Alchemy με τον Jesse Michels, ο McKinnon επανέλαβε ότι στόχος του δεν ήταν η κατασκοπεία, αλλά η αναζήτηση στοιχείων για συγκάλυψη γύρω από UFO.

Όπως περιέγραψε, σε έναν από τους υπολογιστές εντόπισε εικόνα χαμηλής ανάλυσης που – σύμφωνα με τον ίδιο – απεικόνιζε «ένα λείο, ασημένιο αντικείμενο σε σχήμα πούρου» πάνω από τη Γη. Η εικόνα, όπως είπε, φόρτωνε αργά, γραμμή-γραμμή, λόγω της χαμηλής ταχύτητας σύνδεσης.

«Δεν είχε γραμμές, ούτε βίδες ή εμφανή εξαρτήματα. Έμοιαζε απόλυτα λείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι πριν προλάβει να αποθηκεύσει το αρχείο, έχασε τον έλεγχο του υπολογιστή του. «Ξαφνικά κάποιος πήρε τον έλεγχο, έγινε αποσύνδεση και αυτό ήταν. Με έκοψαν», δήλωσε.

Το έγγραφο με τίτλο «nonterrestrial officers»

Ο McKinnon ισχυρίζεται επίσης ότι εντόπισε υπολογιστικό φύλλο με την ένδειξη «nonterrestrial officers» («μη γήινοι αξιωματικοί»), στο οποίο – όπως λέει – αναφέρονταν ονόματα πλοίων και «μετακινήσεις από στόλο σε στόλο».

Παράλληλα, επικαλέστηκε μαρτυρία της πρώην εργολάβου της NASA, Donna Hare, η οποία φέρεται να είχε δει εικόνα δίσκου πάνω από τη Γη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τέτοιου είδους «ανωμαλίες» αφαιρούνται από τις φωτογραφίες πριν δοθούν στη δημοσιότητα.

Η NASA έχει κληθεί να σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Δεν ήμουν χάκερ με κουκούλα»

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία του χακαρίσματος με τρόπο που απέχει από τα στερεότυπα των ταινιών. «Ήμουν με τη ρόμπα μου μέχρι τις τέσσερις το πρωί, κάπνιζα, έπινα μπύρα, ήταν η εμπειρία της ζωής μου», είπε, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποιούσε modem 56k.

Το ενδιαφέρον του για UFO ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όταν – όπως έχει δηλώσει – είδε ένα «πορτοκαλί φως» στον ουρανό. Επηρεασμένος από το βιβλίο Disclosure Project του Steven Greer, αποφάσισε τον Μάρτιο του 2001 να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητα κυβερνητικά συστήματα αναζητώντας αποδείξεις.

Η σύλληψη και η δικαστική διαμάχη

Ο McKinnon συνελήφθη το 2002 στο διαμέρισμά του στο βόρειο Λονδίνο, έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών. Η υπόθεσή του εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές διαμάχες έκδοσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ενήργησε χωρίς πρόθεση πρόκλησης ζημιάς.

Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς τόσο για ζητήματα κυβερνοασφάλειας όσο και για τις θεωρίες γύρω από τα UFO και τη διαχείριση απόρρητων πληροφοριών από κρατικούς οργανισμούς.