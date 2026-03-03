Η ρητορική του Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με ανώτατο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης να απειλεί με γενικευμένα χτυπήματα σε όλα τα οικονομικά κέντρα της Μέσης Ανατολής, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων.

Ο ταξίαρχος Εμπραχίμ Τζαμπάρι, μιλώντας σε ιρανικά μέσα, διαμήνυσε ότι «αν ο εχθρός αποφασίσει να πλήξει τα κύρια κέντρα μας, θα πλήξουμε όλα τα οικονομικά κέντρα στην περιοχή», συνδέοντας ευθέως τη στρατιωτική αντιπαράθεση με έναν πόλεμο φθοράς στην καρδιά της περιφερειακής οικονομίας.

Στο ίδιο μήνυμα ο Ιρανός αξιωματικός ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και LNG διεθνώς, προειδοποιώντας ότι η τιμή του πετρελαίου, που ήδη κινείται πάνω από τα 80 δολάρια, «σύντομα θα φτάσει τα 200».

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι αγορές ενέργειας καταγράφουν έντονη νευρικότητα, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 85 δολάρια και αναλυτές να προειδοποιούν για έναν νέο, πολύ βαθύτερο ενεργειακό σοκ, εάν η απειλή για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ υλοποιηθεί.

Οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης εντάσσονται στην τέταρτη ημέρα του ανοιχτού πολέμου ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, με την Τεχεράνη να απαντά στις συντονισμένες επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και drone σε στόχους σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Ταυτόχρονα, περιφερειακές δυνάμεις, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι το Κατάρ και το Μπαχρέιν, καταγράφουν δεκάδες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, ενώ η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει μια μετωπική αναμέτρηση που θα μπορούσε να παραλύσει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.