Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Ελλάδας, καθώς μετά τις φρεγάτες και το ζεύγος των F-16 που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο, η νέα κίνηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να μεταφερθεί μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Νίκος Δένδιας αναχώρησε το πρωί για την Κύπρο, ενώ οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης.

Μαζί με τον Νίκο Δένδια μεταβαίνει στην Κύπρο και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της φρεγάτας «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης.

Αναλυτικά όσα διαθέτει: