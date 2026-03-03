Το Ιράν κλιμάκωσε τα αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου τη Δευτέρα και νωρίς την Τρίτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του προειδοποίησαν ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να ενταθούν και να συνεχιστούν για εβδομάδες ή και περισσότερο.

Καθώς αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδιζαν στόχους στο Ιράν τη Δευτέρα, οι μάχες επεκτάθηκαν στο Λίβανο, όπου η συμμαχική με το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, προκαλώντας το Ισραήλ να βομβαρδίσει τα οχυρά της έξω από τη Βηρυτό. Νωρίς την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε ξανά στο Λίβανο, στοχεύοντας τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και τις αποθήκες όπλων στην πρωτεύουσα, Βηρυτό.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα θα «βάζει φωτιά» σε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να περάσει από το στενό του Ορμούζ – μια κρίσιμη διαδρομή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο – καθώς η σύγκρουση μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «τα χειρότερα χτυπήματα» για το Ιράν «δεν έχουν έρθει ακόμα», προσθέτοντας ότι δεν θα «αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις τακτικές μας προσπάθειες».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση από δύο drones, με αποτέλεσμα «περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αποφάσισε να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της χώρας, επειδή ήταν η «τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να σταματήσει το καθεστώς του Ιράν.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης της βάσης».

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στον Λίβανο

Εντωμεταξύ, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίς το πρωί νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο και δύο νότιων συνοικιών της Βηρυτού, ενόψει βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Στη νότια Βηρυτό η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δύο drones που εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου.

Στην άλλη πλευρά, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομή με drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζει να μαίνεται και να εξαπλώνεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος του στενού του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας σε παράγωγα (προθεσμιακά συμβόλαια) βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) περί τις 03:10 (ώρα Ελλάδας). Χθες απογειώθηκε ως και στα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στο 6,7%.

Η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η απογείωσή του επίσης περιορίστηκε χθες, έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Παρατηρητές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη. Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026 – υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.