Το φάρμακο που έγινε γνωστό για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας φαίνεται πως βοηθά και στην προστασία του εγκεφάλου. Στην προσπάθεια να βρεθούν τρόποι πρόληψης της άνοιας, νέα έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο εξέτασε αν ήδη εγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της νόσου. Και τα αποτελέσματα για το Viagra ήταν απρόσμενα θετικά.

Τα τρία φάρμακα που ξεχώρισαν

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από φιλανθρωπικό οργανισμό για την έρευνα του Αλτσχάιμερ και πραγματοποιήθηκε στο University of Exeter, εξέτασε 80 φάρμακα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί για άλλες παθήσεις. Από αυτά, τρία ξεχώρισαν.

Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα Zostavax έδειξε τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ακολούθησαν το riluzole (ριλουζόλη), που αρχικά αναπτύχθηκε για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικής νόσου που προκαλεί μυϊκή αδυναμία, και η sildenafil (σιλντεναφίλη), ευρύτερα γνωστό ως Viagra. Και τα τρία φάρμακα κρίθηκαν άξια περαιτέρω διερεύνησης σε σχέση με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πώς λειτουργεί το Viagra

Σύμφωνα με τη μελέτη, προηγούμενη έρευνα έχει δείξει πιθανή σύνδεση ανάμεσα στον ιό του έρπητα ζωστήρα και την άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ έχει συσχετιστεί με δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, τις οποίες το εμβόλιο ενδέχεται να βοηθά στην αντιμετώπισή τους.

Τα άλλα δύο φάρμακα φαίνεται να επηρεάζουν τη συσσώρευση της πρωτεΐνης tau. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά, η εν λόγω πρωτεΐνη συμβάλλει στη σταθερότητα της εσωτερικής δομής των νευρικών κυττάρων. Στη νόσο Αλτσχάιμερ, όμως, μια ανώμαλη μορφή της μπορεί να συσσωρευτεί και να οδηγήσει στην κατάρρευση του εσωτερικού «σκελετού» των κυττάρων.

Το Viagra συνταγογραφείται κυρίως για την αύξηση της αιματικής ροής στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, ενδέχεται να έχει παρόμοια επίδραση και στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με το Science Daily, μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η sildenafil, η δραστική ουσία του Viagra, βελτίωσε τη σκέψη και τη μνήμη, πιθανώς επειδή αύξησε τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Τα επόμενα βήματα

Οι ερευνητές ζητούν τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για να διαπιστωθεί πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι αυτά τα τρία φάρμακα στην πρόληψη ή τη θεραπεία της άνοιας.

Η δρ. Anne Corbett, καθηγήτρια έρευνας για την άνοια στο University of Exeter, δήλωσε στο Science Daily ότι η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μόνο την αρχή στην κατανόηση του πώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν φάρμακα για την υγεία του εγκεφάλου.

Όπως επισήμανε χρειάζεται προσοχή: τα φάρμακα αυτά πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω πριν διαπιστωθεί αν μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη ή τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ. Απαιτούνται ισχυρές κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί η πραγματική τους αξία, υπογράμμισε.

Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης φαρμάκων δεν είναι καινούργια. Φάρμακα – όπως για παράδειγμα η ασπιρίνη – έχουν χρησιμοποιηθεί εκ νέου για τη μείωση του κινδύνου εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν μια παρόμοια προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Παράλληλα, δεν είναι μόνο τα παλαιότερα φάρμακα που εξετάζονται. Αν και σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, έχουν ήδη εγκριθεί από τον FDA νέα φάρμακα ειδικά σχεδιασμένα για τη νόσο, τα οποία στοχεύουν στην επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης και στη μείωση των συμπτωμάτων. Και η έρευνα συνεχίζεται με προσοχή και συγκρατημένη αισιοδοξία.