Οι Μπακς περίμεναν την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σαν μια βαθιά ανάσα έπειτα από 38 ημέρες απουσίας. Οι Σέλτικς, όμως, είχαν διαφορετικά σχέδια. Η ομάδα της Βοστώνης επιβλήθηκε με 108-81 και «σκίασε» το comeback του «Greek Freak», ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 23 Ιανουαρίου.

Μετρώντας πλέον τρεις διαδοχικές νίκες και επτά στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, οι Σέλτικς δείχνουν να ανεβάζουν στροφές στο ιδανικό σημείο της σεζόν. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ξεχώρισε με 25 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 18 πόντους και άλλες 9 τελικές πάσες. Ωστόσο, το πρόσωπο της βραδιάς ήταν άλλο.

Ο Ούγκο Γκονζάλεθ, ο Ισπανός rookie και Νο28 του draft 2025, πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της έως τώρα καριέρας του: 18 πόντοι, 16 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα στην μόλις τρίτη του παρουσία ως βασικός.

Επιστροφή Αντετοκούνμπο χωρίς ουσία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε από τον τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που τον κράτησε εκτός δράσης από τις 23 Ιανουαρίου. Σε 25 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, με ελεγχόμενο χρόνο στο παρκέ, χαρίζοντας μάλιστα και δύο εντυπωσιακά καρφώματα. Η εικόνα του έδειξε πως είναι έτοιμος να συνεισφέρει στη μάχη για μια θέση στα Play-In.

Οι αριθμοί, πάντως, αποτυπώνουν την αστάθεια της φετινής πορείας των Μπακς. Με τον Γιάννη στη σύνθεση μετρούν 15-16, ενώ χωρίς αυτόν 11-18. Στο διάστημα της απουσίας του είχαν ρεκόρ 8-7, όμως πλέον βρίσκονται σε σερί τριών ηττών, όλες με διαφορά τουλάχιστον 23 πόντων. Οι Σέλτικς ανέβηκαν στο 41-20, την ώρα που τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 26-34.