Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 2/3 στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Πρόκειται για 42χρονο και 25χρονο, με καταγωγή – αντιστοίχως – από Ρουμανία και Υεμένη. Προηγήθηκε η σύλληψη τού πρώτου, όταν εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού να οδηγεί αυτοκίνητο, με κατεύθυνση από τις Σέρρες προς τη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας τέσσερις αλλοδαπούς.

Οι μεταφερόμενοι, από Αφγανιστάν, Συρία και Παλαιστίνη, εκ των οποίων μία γυναίκα, δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 42χρονος θα παρέδιδε τους τέσσερις αλλοδαπούς στον 25χρονο συνεργό του, στο κέντρο της πόλης. Έπειτα από επιχείρηση, εντοπίσθηκε ο 25χρονος να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο προγραμματισμένο σημείο συνάντησης, όπου και συνελήφθη.