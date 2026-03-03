Το ιδιωτικό τζετ των 61 εκατ. λιρών του Κριστιάνο Ρονάλντο αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία για τη Μαδρίτη μετά την ιρανική επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Το πολυτελές ιδιωτικό αεροσκάφος αξίας 61 εκατομμυρίων λιρών του Πορτογάλου σταρ απογειώθηκε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που εκρήξεις συγκλόνιζαν την περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, έπειτα από ιρανικά πλήγματα με drones.

Ο 41χρονος σταρ της Αλ Νασρ ζει στη σαουδαραβική πρωτεύουσα μαζί με τη σύζυγό του, Χεορχίνα, και τα πέντε παιδιά τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιο μέλος της οικογένειας επέβαινε στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το αμερικανικό διπλωματικό συγκρότημα στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι καταστράφηκε κτίριο προσωπικού στο Μπαχρέιν.

Η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει χιλιάδες ξένους υπηκόους σε φυγή από τη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της.

Σύμφωνα με δεδομένα πτήσης, το Bombardier Global Express XRS του Πορτογάλου σούπερ σταρ πραγματοποίησε σχεδόν επτάωρη πτήση προς την ισπανική πρωτεύουσα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε περίπου στις 20:00 και προσγειώθηκε λίγο πριν τη 01:00. Η διαδρομή του, όπως καταγράφηκε από το Flightradar24, περιλάμβανε διέλευση πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν από την άφιξη στη Μαδρίτη.

Ο Ρονάλντο απέκτησε το υπερσύγχρονο τζετ το 2024, δαπανώντας 61 εκατομμύρια λίρες, μετά την πώληση του προηγούμενου Gulfstream G200, το οποίο είχε αγοράσει το 2015 έναντι 16 εκατ. λιρών. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως 15 επιβάτες και διαθέτει πολυτελείς χώρους, μεταξύ των οποίων σουίτα με διπλό κρεβάτι και ξεχωριστό μπάνιο. Είναι διακοσμημένο με το λογότυπο του ποδοσφαιριστή, καθώς και με σιλουέτα της χαρακτηριστικής του πανηγυρικής κίνησης.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, δήλωσε ότι βίωσε στιγμές φόβου στο Ντουμπάι, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Όπως ανέφερε στην εκπομπή του, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο υπόγειο του σπιτιού τους, έπειτα από συστάσεις των αρχών, εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή.

«Είναι τρομακτικό όταν ακούς πυραύλους, αεροσκάφη και εκρήξεις πάνω από το σπίτι σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του για χάρη των παιδιών του.