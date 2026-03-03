Σε μια σειρά από στοχευμένες στρατιωτικές κινήσεις προχωρά η Αθήνα εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του εναέριου χώρου και να δημιουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας.

Η απόφαση λαμβάνεται μετά και την καταγραφή των δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν έντονη κινητοποίηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, καθώς αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των drones στις σύγχρονες συγκρούσεις και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο, στέλνοντας σαφές πολιτικό και στρατιωτικό μήνυμα στήριξης προς τη Μεγαλόνησο. Μαζί του ταξιδεύει και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, γεγονός που δείχνει το επίπεδο σοβαρότητας με το οποίο η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει τις εξελίξεις. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι θα σταθεί δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, συνδράμοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της.

Στο πλαίσιο του κοινού αμυντικού σχεδιασμού Ελλάδας και Κύπρου, έχει ήδη ξεκινήσει όμως και η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 έχουν μετασταθμεύσει από χθες στην Κύπρο, ενισχύοντας άμεσα την εναέρια επιτήρηση και την ικανότητα αναχαίτισης. Ταυτόχρονα, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το βράδυ της Δευτέρας και αναμένονται να φτάσουν στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης, ενισχύοντας τη ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Η αποστολή των δύο πολεμικών πλοίων, όπως επισημαίνουν από το Πεντάγωνο, έχει σαφή επιχειρησιακό στόχο: την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού. Η «Κίμων» είναι μία από τις πιο σύγχρονες φρεγάτες του ελληνικού στόλου. Πρόκειται για το πρώτο πλοίο τύπου FDI HN (Belh@rra) που παραλάβαμε από τα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group και διαθέτει δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Aster 30, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις και να προστατεύσουν ευρεία περιοχή από εναέριες απειλές. Με απλά λόγια, μπορεί να δημιουργήσει μια «ομπρέλα» αεράμυνας που δεν αφορά μόνο το ίδιο το πλοίο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο όπου επιχειρεί. Ουσιαστικά προστατεύει όλη την Κύπρο εάν τυχόν δεχθεί πολλαπλή επίθεση με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, χάρη και στο υπερσύγχρονο ραντάρ τεχνολογίας AESA Sea Fire. Το προηγμένο σύστημα μάχης που διαθέτει επιτρέπει τον άμεσο συντονισμό και την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση απειλής. Όλα αυτά καθιστούν την «Κίμων» βασικό πυλώνα της αεράμυνας στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η «Ψαρά», φρεγάτα κλάσης MEKO 200HN, έχει επίσης σημαντικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, με πυραύλους ESSM μέσης εμβέλειας και σύστημα Phalanx για προστασία σε πολύ μικρές αποστάσεις. Ωστόσο, ο πιο κρίσιμος ρόλος της στην παρούσα συγκυρία σχετίζεται με το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», το οποίο έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Το «Κένταυρος» έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αντί να καταρρίπτει ένα drone με πύραυλο ή πυροβόλο, παρεμβαίνει στα ηλεκτρονικά του σήματα, διακόπτοντας την επικοινωνία και τον έλεγχό του. Με αυτόν τον τρόπο, το drone μπορεί να εξουδετερωθεί χωρίς να χρειαστεί χρήση πυρών. Σε ένα περιβάλλον όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο λόγω χαμηλού κόστους και δυσκολίας εντοπισμού, τέτοιες δυνατότητες θεωρούνται αν μη τι άλλο ιδιαίτερα σημαντικές, όπως μας έχει διδάξει και ο πόλεμος της Ουκρανίας.

Σημαντικός είναι παράλληλα και ο ρόλος των μαχητικών F-16 που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο μετασταθμεύοντας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Τα αεροσκάφη ανήκουν στην αναβαθμισμένη έκδοση Viper (Block 72), την πιο σύγχρονη εκδοχή του τύπου που κατέχει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Διαθέτουν ραντάρ AESA AN/APG-83, που προσφέρει αυξημένη εμβέλεια εντοπισμού και καλύτερη εικόνα του πεδίου μάχης. Μπορούν να εντοπίζουν πολλαπλούς στόχους και να τους εμπλέκουν ταυτόχρονα, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αεράμυνας.

Τα συγκεκριμένα μαχητικά είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM και AIM-9 Sidewinder και μπορούν να εκτελούν αποστολές αναχαίτισης, περιπολίας και ελέγχου του εναέριου χώρου. Η παρουσία τους στην Κύπρο ενισχύει τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης, καθώς μπορούν να κινηθούν γρήγορα σε μεγάλη ακτίνα και να αντιμετωπίσουν απειλές πριν αυτές προσεγγίσουν κρίσιμες υποδομές. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική άμυνας. Με την εγκατάσταση Patriot στην Κάρπαθο, την ανάπτυξη σύγχρονων φρεγατών και την παρουσία προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, δημιουργείται ένα πλέγμα προστασίας που καλύπτει ξηρά, θάλασσα και αέρα, έτοιμο να αντιμετωπίσει την όποια απειλή.