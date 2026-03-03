Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο. Επίσης, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.

Χθες εξάλλου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και είχε την ευκαιρία να εκφράσει τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.