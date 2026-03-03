«Απολύτως στη διάθεσή σας» είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα απανωτά πλήγματα από drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

«Ήρθα για να μεταφέρω σε σας αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, τη στήριξη του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας του ελληνικού λαού. Πράγματι είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όποιος δεν έχει και συμβολισμό και ουσία την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και τις δυνατότητες της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο τον κυπριακό λαό και το σύνολο των νόμιμων κατοίκων της κυπριακής Δημοκρατίας. Θα συζητήσω με τον υπουργό μετά τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά για την εγκάρδια υποδοχή», ανέφερε, στις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε: «θέλω εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και σένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για μία ακόμη φορά παρούσα σε μία κίνηση ιδιαίτερη και ουσιαστική, αλλά και με συμβολική σημασία. Μια κίνηση η οποία ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή ένωση. Γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με το Γάλλο πρόεδρο υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας και αυτό δείχνει και τρόπο. Τον οποίο ανοίγει η Ελλάδα για το πως η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να τα αποκρίνεται. Η Κυπριακή Δημοκρατία όπως και η Ελλάδα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού ευελπιστούμε ότι σύντομα θα την κρατήσουν συνθήκες ομαλές στην περιοχή, μία περιοχή που Παρά τις πολλές προκλήσεις έχει και πολλές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία. Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν».