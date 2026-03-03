Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε σήμερα πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ. Δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το FEP, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Χθες Δευτέρα, ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο Μοχαμάντ Εσλαμί, υποστήριξε ότι τα «καθεστώτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στοχοθέτησαν εκ νέου την πυρηνική μονάδα της Νατάνζ χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια δύο στυγνών επιθέσεων».