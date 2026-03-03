Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στο πόλεμο που φέρνει την Τεχεράνη αντιμέτωπη με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.