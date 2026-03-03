Αρκετά κτίρια εντός του πυρηνικού συγκροτήματος της Νατάνζ, στην επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, φαίνεται να έχουν υποστεί νέες ζημιές, σύμφωνα με πρόσφατες δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν από την εταιρεία γεωχωρικής ανάλυσης «Vantor», στις 1 και 2 Μαρτίου.

Μία από τις δύο εικόνες, η οποία τραβήχτηκε στις 2 Μαρτίου, τουλάχιστον δύο μικρά κτίρια εντός της εγκατάστασης εμφανίζονται να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ στις εικόνες της προηγούμενης ημέρας φαίνονταν άθικτα.

Το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους στον προηγούμενο 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο οι ΗΠΑ συμμετείχαν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Ιράν κατηγόρησε χθες το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν εκ νέου στην εγκατάσταση.

«Τα εγκληματικά καθεστώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στόχευσαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ το απόγευμα της Κυριακής με δύο βάναυσες επιθέσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, σε επιστολή του προς τον πυρηνικό εποπτικό οργανισμό του ΟΗΕ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» πως χτυπήθηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Times of Israel.

Η ΙΑΕΑ επιβεβαίωσε τους βομβαρδισμούς

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε ότι τα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ, που στο παρελθόν βομβαρδίστηκαν, επλήγησαν στο πλαίσιο των ισραηλινοαμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στη χώρα.

Το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) είναι μια από τις τρεις τέτοιες εγκαταστάσεις στο Ιράν που είναι γνωστό ότι λειτουργούσε όταν σημειώθηκαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

«Με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, η ΙΑΕΑ μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ορισμένες πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ. Δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το FEP, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου», προστίθεται.

Η διαπίστωση της ΙΑΕΑ συμβαδίζει με αυτή που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το αμερικανικό think-tank «Ινστιτούτο Επιστημών και Διεθνούς Ασφαλείας» μετά τη δήλωση της Τεχεράνης ότι το εργοστάσιο στη Νατάνζ επλήγη την Κυριακή και την απάντηση της ΙΑΕΑ ότι τα όποια στρατιωτικά πλήγματα δεν ήταν μεγάλης κλίμακας.