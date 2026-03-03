Η Μελάνια Τραμπ προήδρευσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ενδυναμώσει τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Οι δηλώσεις της επικεντρώθηκαν στον ρόλο της εκπαίδευσης για τα παιδιά στην «προώθηση της ανεκτικότητας και της παγκόσμιας ειρήνης».

Είναι η πρώτη φορά που η σύζυγος οποιουδήποτε παγκόσμιου ηγέτη προεδρεύει σε αυτή τη συνεδρίαση, κάτι που έκανε η Μελάνια Τραμπ εκ μέρους των ΗΠΑ, καθώς η χώρα ανέλαβε την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τον μήνα Μάρτιο.

Η εμφάνιση με ταγιέρ από τον οίκο Dior

Η 55χρονη Μελάνια Τραμπ, όπως αναφέρει η Daily Mail, έδειχνε έτοιμη να επιβληθεί στον χώρο, φορώντας ένα σκούρο γκρι ταγιέρ, που φαίνεται πως είναι του οίκου Dior, με ένα καλοραμμένο σακάκι τριών κουμπιών με τσέπες και μια ασορτί pencil φούστα που έπεφτε λίγο κάτω από το γόνατο.

Η Πρώτη Κυρία έδειχνε σοβαρή και συγκρατημένη με το εφαρμοστό σύνολο, τονίζοντας τη μέση του σακακιού με μια μαύρη δερμάτινη ζώνη με ασημένια αγκράφα.

Συνδύασε το ταγιέρ της με μαύρες γόβες με μυτερή μύτη, που φαίνεται πως είναι του οίκου Christian Louboutin και άφησε τα μαλλιά της κάτω, με μια απαλή μπούκλα στους ώμους της.

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ανοιχτό ροζ μανικιούρ και πιο σκούρο μακιγιάζ στα μάτια.