Η πρώτη ουσιαστική επαφή έγινε. Και μαζί της άνοιξε ξανά ο φάκελος του μέλλοντος. Η Γιουβέντους και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς συζήτησαν για όσα μπορεί να φέρει το καλοκαίρι, αναζητώντας κοινό έδαφος. Δεν πρόκειται για μια τυπική κουβέντα, αλλά για μια κίνηση με βάθος, καθώς μέχρι πρότινος το σενάριο παραμονής έμοιαζε μακρινό.

Ο Σέρβος επιθετικός, συνοδευόμενος από τον πατέρα του Μίλος, είχε συνάντηση με τη διοίκηση στη Continassa πριν την αναμέτρηση πρωταθλήματος στη Ρώμη. Η βελτιωμένη εικόνα του στις προπονήσεις – μετά από πολύμηνη απουσία- αποτέλεσε την αφορμή για την παρουσία του περιβάλλοντός του στο Τορίνο και τη νέα συζήτηση με τον CEO Νταμιάν Κομολί και τον στενό του συνεργάτη, Τζόρτζιο Κιελίνι.

Το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής, καθώς αισθάνεται άνετα στο Τορίνο και χαίρει της εκτίμησης του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Μάλιστα, διαβεβαίωσε τη διοίκηση πως δεν έχει δεσμευτεί με άλλη ομάδα, παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα, η Μίλαν και η Μπάγερν.

Το «κλειδί» είναι οι αποδοχές

Η διάθεση υπάρχει, όμως το οικονομικό αποτελεί το μεγάλο αγκάθι. Η Γιουβέντους είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αρκεί ο 24χρονος φορ να αποδεχθεί σημαντική μείωση αποδοχών. Τα 12 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το τρέχον συμβόλαιό του για τη σεζόν 2025-26 δεν μπορούν να διατηρηθούν. Ο πήχης έχει τεθεί περίπου στα 7 εκατομμύρια ετησίως, ποσό αντίστοιχο με εκείνο που συμφωνήθηκε πρόσφατα με τον Κενάν Γιλντίζ.

Η διοίκηση θεωρεί ότι η παραμονή του Βλάχοβιτς, σε συνδυασμό με τις ανανεώσεις των Γιλντίζ και ΜακΚένι, θα ενισχύσει τον κορμό του νέου πρότζεκτ. Ο ίδιος ο επιθετικός, από την πλευρά του, παρακολουθεί τις προσπάθειες της ομάδας από τον πάγκο και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση, πιθανότατα στα μέσα Μαρτίου, με σταδιακή επανένταξη ώστε να αποφευχθεί ο παραμικρός κίνδυνος υποτροπής.

Και ο Σπαλέτι στο πλάνο

Παράλληλα, σε τροχιά ανανέωσης βρίσκεται και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η συμφωνία μέχρι το 2028 θεωρείται πιθανή, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται έως τα μέσα Μαρτίου. Ο Ιταλός τεχνικός αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του νέου σχεδιασμού, με πλήρη ταύτιση απόψεων με τη διοίκηση ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.