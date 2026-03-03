Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Λανθαρότε, στην Ισπανία, όταν πιλότος αναγκάστηκε να λάβει απόφαση κλάσματα δευτερολέπτου πριν την προσγείωση, εξαιτίας θυελλωδών ανέμων που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο το αεροσκάφος. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν τόσο σοκ όσο και θαυμασμό για τον χειρισμό της κατάστασης.

Το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Αεροδρόμιο Σέσαρ Μανρίκε-Λανθαρότε, στο νησί Λανθαρότε, όταν ισχυρές ριπές ανέμου ανάγκασαν τον πιλότο να εκτρέψει την πορεία του. Στο συγκλονιστικό οπτικό υλικό διακρίνεται το αεροπλάνο να παρεκκλίνει ξαφνικά, αφού μια έντονη ριπή το έβγαλε εκτός πορείας λίγα μόλις μέτρα πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προσπάθειας, το αεροσκάφος φαίνεται να σείεται υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων, με τον κυβερνήτη να αναγκάζεται να εκτελέσει διαδικασία απόρριψης προσέγγισης, γνωστή τεχνικά ως «toga».

Το βίντεο δείχνει τη μύτη του αεροσκάφους να ανυψώνεται απότομα, αποτρέποντας ενδεχόμενη καταστροφή. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με επιτυχία την πτήση NT556 της Binter. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσέγγισης, οι άνεμοι στο νησί έφταναν εκτιμώμενα τα 88 χιλιόμετρα την ώρα. Παραμένει άγνωστο πόσοι επιβάτες και μέλη πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος κατά τη στιγμή της αποτυχημένης πρώτης προσπάθειας προσγείωσης. Η πτήση είχε απογειωθεί από το γειτονικό νησί Γκραν Κανάρια.

Το επίμαχο υλικό καταγράφηκε από το Lanzarote Webcam και αναρτήθηκε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.