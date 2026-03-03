Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της προστασίας των ανηλίκων στις δομές φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε η Μονάδα Μητρώου Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και το τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης της διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η εκδήλωση, μέρος του δομημένου διαλόγου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έλαβε χώρα με φυσική παρουσία στο αμφιθέατρο του υπουργείου και παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο γενικός γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκώφ και η υποδιοικήτρια της Υπηρεσίας, Δήμητρα Μαρία Νιούτσικου, η οποία εκπροσώπησε και τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπυρίδωνα Σταθούλη. Στην παρουσίαση συμμετείχαν 66 εκπρόσωποι από 43 εγγεγραμμένους φορείς του Μητρώου ΜΚΟ, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον και τη συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

Κεντρικό θέμα της ενημέρωσης ήταν η νέα πολιτική παιδικής προστασίας της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σχεδιασμένη να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας. Στην παρουσίαση αναδείχθηκαν οι στρατηγικές πρόληψης, τα πρωτόκολλα αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών, καθώς και το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Οι διοργανωτές τόνισαν τη σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και ΜΚΟ για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και την έγκαιρη ανταπόκριση σε ανάγκες ευάλωτων ομάδων. Η συνάντηση αποτέλεσε πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας και την προώθηση κοινών πρακτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των παιδιών στις δομές.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δήλωσε έτοιμη να συνεχίσει τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους.