Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από τη Νίκαια στη Λάρισα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, το τροχαίο καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 14:00 στο 1ο χλμ. του δρόμου Νίκαια – Φάρσαλα.

Στο ένα όχημα οδηγός ήταν ένας 95χρονος άνδρας (γεν. 1931), το οποίο – υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα.

Ο 95χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ για την ώρα δεν έχει γίνει σαφές αν αυτό αποτελεί συνέπεια του τροχαίου ή προηγήθηκε παθολογικό πρόβλημα υγείας.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά.