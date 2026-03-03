Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλάζει δραματικά τις τελευταίες ώρες, καθώς η στρατιωτική απάντηση των αραβικών κρατών απέναντι στο Ιράν είναι πλέον γεγονός. Μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το σαββατοκύριακο, ως αντίποινα στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι χώρες της περιοχής δεν περιορίζονται πλέον στην άμυνα και τις αναχαιτίσεις.

Η στρατιωτική απάντηση της Ντόχα

Το Κατάρ εμφανίζεται ως η πρώτη χώρα που πέρασε στην αντεπίθεση. Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες δυτικές πηγές:

«Το Κατάρ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν την περασμένη ημέρα σε απάντηση στις αντίποινες επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο»

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή, καθώς η Ντόχα ξεκαθαρίζει ότι η ανοχή στις επιθέσεις εξαντλήθηκε. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, έδωσε το στίγμα της έντασης επισημαίνοντας:

«Δεν λάβαμε καμία προειδοποίηση από το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις»

Στο «περίμενε» και η Σαουδική Αραβία

Οι εξελίξεις όμως δεν σταματούν εκεί. Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο κρατικό μέσο Kan, ανέφερε πως το Ισραήλ εκτιμά ότι και η Σαουδική Αραβία θα προχωρήσει σύντομα σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν, μετά το πλήγμα που δέχτηκε το έδαφός της τις προηγούμενες ώρες.

Η αποφασιστικότητα των χωρών του Κόλπου αποτυπώνεται στη δήλωση του αλ-Ανσάρι, ο οποίος τόνισε ότι η απάντηση θα είναι συνολική:

«Ο στόχος δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες»