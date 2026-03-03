Την προσπάθεια επαναπατρισμού παιδιών, ασθενών και εγκύων, που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, θα ξεκινήσουν αύριο η γερμανική και η αυστριακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, οι πτήσεις έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Μουσκάτ του Ομάν.

«Αύριο θα υπάρξει μια πρώτη πτήση προς το Μουσκάτ του Ομάν, όπου θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτήν την ομάδα ανθρώπων – τους ονομάζουμε ευάλωτους, δηλαδή τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους αδύναμους, τις εγκύους, τα παιδιά. Πρέπει να δούμε ποιους μπορούμε να πάρουμε μαζί μας πίσω στη Γερμανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην τηλεόραση της WELT. Από το Μουσκάτ, οι ταξιδιώτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία, ενώ αναμένονται περαιτέρω πτήσεις τις επόμενες ημέρες και είναι σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις με τη Lufthansa και την Condor, αλλά και με ταξιδιωτικούς πράκτορες με δραστηριότητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού θα επιβαίνουν 170 άτομα, σύμφωνα με το ΑΠΕ