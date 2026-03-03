Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να στηρίξει ένοπλες ομάδες μέσα στο Ιράν που είναι διατεθειμένες να στραφούν εναντίον του καθεστώτος, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να μετατρέψει αντικαθεστωτικές ιρανικές οργανώσεις σε άτυπες χερσαίες δυνάμεις με τουλάχιστον πολιτική ή ρητορική κάλυψη από την Ουάσιγκτον, σε μια στιγμή που η περιοχή φλέγεται από τις συγκρούσεις. Παρά τις διεργασίες, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για το εύρος ή τη μορφή αυτής της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του αν θα δοθούν όπλα, εκπαίδευση ή πληροφοριακή συνδρομή σε ένοπλες αντικαθεστωτικές οργανώσεις στο Ιράν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είχε συνομιλία με Κούρδους ηγέτες στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ, όπως αποκαλύπτεται, συνεχίζει επαφές και με άλλους τοπικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την παρούσα αδυναμία της Τεχεράνης. Οι κουρδικές δυνάμεις διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων Ιράν–Ιράκ, γεγονός που τις καθιστά δυνητικό μοχλό πίεσης στο πεδίο εάν οι γεωπολιτικές ισορροπίες το επιτρέψουν. Παράλληλα, οι επανειλημμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στη δυτική πλευρά του Ιράν έχουν τροφοδοτήσει φημολογία ότι ενδέχεται να «ανοίγουν δρόμο» για ενδεχόμενη προέλαση κουρδικών σχηματισμών εντός ιρανικού εδάφους.

Ιράν: Παιχνίδι εντολοδόχων από τον Τραμπ;

Στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ αναγνώρισε ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με «πολλούς εταίρους της περιοχής», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει δημοσίως ότι έχει ανάψει πράσινο φως σε σενάρια στήριξης ένοπλων ομάδων στο Ιράν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η πρώτη αναφορά στην επίμαχη τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με Κούρδους ηγέτες προήλθε από την Axios, πριν επιβεβαιωθεί από πηγές που μίλησαν στη Wall Street Journal. Την ίδια στιγμή, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν το σχέδιο ως μια επιλογή που παραμένει «στο τραπέζι» καθώς η Ουάσιγκτον αναζητά νέους μοχλούς πίεσης απέναντι στην Τεχεράνη σε ένα ήδη κλιμακωμένο πολεμικό περιβάλλον.

Ιράν: Νέα στρατηγική ή βήμα στο κενό για τον Τραμπ;

Η πιθανή ενίσχυση αντικαθεστωτικών ομάδων στο Ιράν θα συνιστούσε μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη στρατηγική, με πολλαπλές άγνωστες παραμέτρους για την περιφερειακή ασφάλεια. Από τη μία, θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά την πίεση στο ιρανικό καθεστώς, δίνοντας στήριγμα σε δυνάμεις που εδώ και χρόνια αναζητούν ευκαιρία να αμφισβητήσουν την Τεχεράνη στο εσωτερικό της. Από την άλλη, ανοίγει τον δρόμο για έναν ακόμη κύκλο πολέμων δι’ αντιπροσώπων, με απρόβλεπτες συνέπειες για γειτονικές χώρες, ενεργειακές ροές και τη συνολική σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Ιράν: Ο Τραμπ μεταξύ «αλλαγής καθεστώτος» και ελεγχόμενης κλιμάκωσης

Το ρεπορτάζ της WSJ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταβαλλόμενων στόχων της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια ανοιχτή ατζέντα «αλλαγής καθεστώτος» και σε μια πιο περιορισμένη επιδίωξη στρατιωτικής φθοράς της Τεχεράνης. Όπως σημειώνουν πηγές εθνικής ασφάλειας, οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι στόχοι περιπλέκουν την αποστολή του αμερικανικού στρατού, ο οποίος καλείται να επιχειρεί σε ένα ρευστό στρατηγικό περιβάλλον με αντιφατικά μηνύματα και πολλαπλά μέτωπα. Την ώρα που οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, το ερώτημα παραμένει αν η επιλογή στήριξης ένοπλων ομάδων στο Ιράν θα αποτελέσει τελικά ένα ακόμη εργαλείο πίεσης ή τη σπίθα για μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη στην καρδιά της Μέσης Ανατολής.