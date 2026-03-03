Η αποστολή της Κ18 του Άρη επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία της EuroLeague, όπως ενημέρωσε η Κίτρινη ΚΑΕ.

Η ομάδα ήταν εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όμως η EuroLeague ανέλαβε να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή της. Το ίδιο μέτρο αφορά όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο αντίστοιχο τουρνουά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης και την Aris Alliance, που στηρίζει οικονομικά τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, τα 22 μέλη της αποστολής θα αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, πριν καταλήξουν στην Ελλάδα.