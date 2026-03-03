Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί βίντεο που καταγράφει δραματικές στιγμές στη Βηρυτό, με επιβατικό αεροπλάνο να απογειώνεται την ώρα που η πόλη πλήττεται από εκρήξεις και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου, αποτυπώνοντας με τον πιο έντονο τρόπο την ένταση και το χάος που επικράτησαν.

Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος να απογειώνεται κανονικά. Καθώς απομακρύνεται από το αεροδρόμιο και κερδίζει ύψος, αποκαλύπτονται τα σύννεφα καπνού που υψώνονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το βίντεο δεν συνοδεύεται από περαιτέρω πληροφορίες για την πτήση ή για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα του αεροδρομίου, ωστόσο αποτυπώνει το σκηνικό που επικρατούσε την ώρα της απογείωσης εν μέσω επιδρομών.