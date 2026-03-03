Ο Χέφτε Μπετανκόρ συστήθηκε στο ελληνικό κοινό την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή χρονιά με 19 γκολ και 2 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Superleague.

Οι εμφανίσεις του αυτές έπεισαν τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ανταγωνισμός στη γραμμή κρούσης οδήγησε στην απόφαση να παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Μέχρι τις αρχές του 2026 το όνομά του δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το ισπανικό κοινό. Όλα άλλαξαν όμως τον Ιανουάριο, όταν με δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο Ισπανίας, τραβώντας πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και κατακτώντας θέση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Σε συνέντευξή του στο podcast «La Otra Grada» του καναλιού «Feeberse», ο επιθετικός μίλησε ανοιχτά όχι μόνο για το μεγάλο εκείνο βράδυ, αλλά και για τη δύσκολη προσωπική του διαδρομή. Αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στους πειρασμούς της εφηβείας και στην περίοδο που σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.

Ο Μπετανκόρ παραδέχθηκε ότι σε νεαρή ηλικία ακολούθησε λάθος δρόμους και ανέπτυξε προβληματική σχέση με τον τζόγο και το αλκοόλ, τονίζοντας πως χρειάστηκε στήριξη από την οικογένειά του και δουλειά με ψυχολόγο για να αλλάξει νοοτροπία. «Δεν είμαι ο τύπος που βγαίνει πολύ στα πάρτι, δεν μου αρέσει, αλλά εκείνη την περίοδο πήγαινα συχνά. Ακολουθούσα λάθος δρόμους, όπως πολλοί έφηβοι, είχα εθιστεί σε τζόγο, αλκοόλ… Δεν ήθελα όμως να είναι αυτή η ζωή μου, οπότε σταμάτησα και ωρίμασα. Στο τέλος κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Στη ζωή δεν βγαίνουν πάντα όλα όπως τα θέλεις. Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκα να σταματήσω. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλός άνθρωπος και να κρατάς τις αξίες που σου έδωσαν οι γονείς σου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στην Αυστρία αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς του έδωσε την ώθηση να ωριμάσει και να εξελιχθεί τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος. «Στο τέλος, οι επιλογές είναι δικές σου. Οι παρέες μπορεί να σου λένε πολλά, αλλά εσύ αποφασίζεις. Τα λάθη που έκανα ήταν δική μου ευθύνη», κατέληξε.