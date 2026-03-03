Το Ιράν κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσει για να σταματήσει ο πόλεμος που φέρνει σε σύγκρουση την Ισλαμική Δημοκρατία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αν το θέλει», το Συμβούλιο Ασφαλείας «μπορεί να ενεργήσει» προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν υπάρχει εμπόδιο για τη δράση του, εκτός από την ίδια του τη βούληση», θεωρεί ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απειλεί ότι «οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για τους εχθρούς του Ιράν».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πρέπει να περιμένουν «συνεχείς επιθέσεις τιμωρίας… Οι πύλες της κολάσεως θα ανοίγουν λίγο περισσότερο κάθε στιγμή για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», προειδοποίησε ο Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η Τεχεράνη απαγορεύει τις εξαγωγές τροφίμων

Νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ύστερα από σειρά εκρήξεων που είχαν συγκλονίσει την Τεχεράνη το πρωί.

Λίγο αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υψηλόβαθμο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή στην Τεχεράνη.

Παράλληλα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την εξαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

“Η εξαγωγή όλων των προϊόντων διατροφής και των αγροτικών προϊόντων απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας”, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση δίδει προτεραιότητα στον εφοδιασμό του πληθυσμού με βασικά αγαθά, πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο που ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.