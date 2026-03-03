Οι αθλητές λειτουργούν συχνά ως πρότυπα. Εμπνέουν, γίνονται είδωλα και αποτελούν παράδειγμα για χιλιάδες φιλάθλους. Ποιος όμως αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους ίδιους;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, το Πάμε Στοίχημα, Μέγας Χορηγός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ζήτησε από τρεις παίκτες της ομάδας να μιλήσουν για τις γυναίκες που τους εμπνέουν.

Κώστας Σλούκας, Τσέντι Όσμαν και Μάριους Γκριγκόνις αποκαλύπτουν στην κάμερα ποιες είναι οι γυναίκες που αποτελούν το στήριγμά τους εντός και εκτός παρκέ.

Δείτε το βίντεο:

