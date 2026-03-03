Πρωτοφανής είναι η εικόνα που μεταδίδεται από το Ντουμπάι, στον απόηχο του πολεμικού συναγερμού που έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Η πόλη-σύμβολο της χλιδής και της αδιάκοπης διασκέδασης εμφανίζεται ασυνήθιστα άδεια, με κεντρικούς δρόμους και εμβληματικά σημεία να θυμίζουν σκηνικό εγκατάλειψης.

Εγκλωβισμένοι τουρίστες παραμένουν στα ξενοδοχεία αναμένοντας εξελίξεις, ενώ αρκετοί απαθανατίζουν τις άδειες πλατείες και τα σχεδόν έρημα αξιοθέατα.

Η αναστολή πτήσεων από και προς την περιοχή, για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, έχει αφήσει χιλιάδες αλλοδαπούς επισκέπτες και εργαζόμενους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να αναχωρήσουν.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον έξι κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες επιβάτες παραμένουν αγκυροβολημένα σε λιμάνια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα.

Τα νέα πλήγματα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία αργά τη Δευτέρα επιδείνωσαν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τους ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβικό σημείο για τις διεθνείς αερομεταφορές, καθώς φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, όπως η Emirates και η Etihad Airways με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και η Qatar Airways με βάση την Ντόχα. Οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο σε χιλιάδες επιβάτες και σε δεκάδες διεθνή δρομολόγια.

Το πρωί της Τρίτης, οι εναέριοι χώροι πάνω από τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία εμφανίζονταν σχεδόν άδειοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, αποτυπώνοντας το εύρος των περιορισμών.

Η Emirates, που είχε προχωρήσει σε πλήρη αναστολή πτήσεων από και προς τις βάσεις της, επανεκκίνησε περιορισμένο αριθμό δρομολογίων το βράδυ της Δευτέρας, ενώ και η Flydubai ανακοίνωσε σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων.

Παρά το γεγονός ότι στο πρόγραμμα των αεροδρομίων του Ντουμπάι εμφανίζονταν προγραμματισμένες αναχωρήσεις για το πρωί της Τρίτης, οι επιβάτες καλούνται να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο εάν δεν έχουν λάβει απευθείας ενημέρωση από την αεροπορική τους εταιρεία.

Η Etihad Airways διατηρεί σε αναστολή όλες τις προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις από και προς το Άμπου Ντάμπι έως τις 14:00 (ώρα ΗΑΕ) της 4ης Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μόνο ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, φορτίου ή επανατοποθέτησης αεροσκαφών, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και υπό αυστηρές εγκρίσεις ασφαλείας.

Αντίστοιχα, η Qatar Airways έχει αναστείλει τις πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad στην Ντόχα, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.