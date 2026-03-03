Σημαντικό πολιτικό κτίριο στο Ιράν, στο οποίο συνεδριάζουν οι αξιωματούχοι που θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, καταστράφηκε έπειτα από αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Οι εξελίξεις καταγράφονται στον απόηχο της δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, γεγονός που ενεργοποιεί τις διαδικασίες διαδοχής στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Συνέλευση των Ειδικών και ο ρόλος της στη διαδοχή

Η Συνέλευση των Ειδικών διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και νότια της πρωτεύουσας, στην πόλη Κομ. Τα μέλη της διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, αναλαμβάνοντας να αποφασίσουν ποιος θα διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ μετά τη δολοφονία του το Σάββατο.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

Σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία, το κτίριο της Συνέλευσης των Ειδικών στην Κομ ισοπεδώθηκε από αεροπορική επίθεση. Πρόκειται για εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις και τις διαδικασίες του οργάνου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μετά την απώλεια του ανώτατου ηγέτη.

Μαρτυρίες για πλήγμα κοντά στο κτίριο

Μάρτυρες δήλωσαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο της Συνέλευσης είχε επίσης πληγεί από την επίθεση. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την εικόνα εκτεταμένων ζημιών στην ευρύτερη περιοχή όπου στεγάζεται το θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη.

Παράλληλα, το Sky News επιβεβαίωσε οπτικό υλικό από τις συνέπειες της επίθεσης, στο οποίο αποτυπώνονται οι καταστροφές που προκλήθηκαν μετά την αεροπορική επιδρομή.

Η καταστροφή του κτιρίου της Συνέλευσης των Ειδικών σημειώνεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη χώρα, με τη διαδικασία διαδοχής στην ανώτατη ηγεσία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.