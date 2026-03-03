Σειρά πανικόβλητων και αποκαλυπτικών μηνυμάτων φέρεται να έστειλε πρώην δήμαρχος μικρής πόλης των ΗΠΑ προς την οικογένειά της και τη μητέρα ενός 16χρονου αγοριού, αφού –σύμφωνα με τις Αρχές– πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να έχει σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο σε πάρτι με αλκοόλ

Η 43χρονη Μίστι Ρόμπερτς, πρώην δήμαρχος της πόλης DeRidder, φέρεται να έστειλε μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, Ντάνκαν Κλάντον, αφού –όπως αναφέρεται– ο ίδιος της ο γιος την είδε να κάνει σεξ με 16χρονο pool party το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε η Daily Mail, η Roberts έγραψε στον πρώην σύζυγό της: «Χρειάζεται να σου μιλήσω. Απλώς πρέπει να σου τα πω από κοντά».

Λίγο αργότερα, σε νέο μήνυμα, φέρεται να παραδέχεται την πράξη της: «Τα σκ…σα. Και σε σέβομαι αρκετά για να σου το πω. Και πρέπει να το κάνω».

Οι απαντήσεις του Clanton δεν περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα. Τα ίδια έγγραφα αποκαλύπτουν ότι και η μητέρα του 16χρονου επικοινώνησε με τη Roberts, ρωτώντας ευθέως αν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης: «Από σεβασμό και στις δύο οικογένειές μας, μπορείς να με διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι έγκυος;». Η Roberts απάντησε απλώς: «Ναι».

Η μητέρα του ανηλίκου επέμεινε, ρωτώντας αν υπήρξε προφύλαξη ή αν η Roberts βρίσκεται σε αντισύλληψη ή έχει υποβληθεί σε ιατρικές επεμβάσεις. Η πρώην δήμαρχος απάντησε ότι είναι σε «αντισύλληψη», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν έφτασε σε εκείνο το σημείο μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά ώστε να υπάρχει τέτοια ανησυχία».

Mayor’s frantic texts to family revealed after she was allegedly caught having sex with drunken 16-year-old at pool party: ‘I f—ked up’ https://t.co/tLRhb5qvOb pic.twitter.com/reWWXifU9d — New York Post (@nypost) March 3, 2026

Την ίδια ημέρα, η Roberts φέρεται να έστειλε αλλεπάλληλα μηνύματα σε ανήλικο με τα αρχικά «H.R.», χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τον γιο της. Σε αυτά εκφράζει έντονη μεταμέλεια και φόβο: «Σε αγαπώ και λυπάμαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ καν να το πιστέψω. Νιώθω άρρωστη», «Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί» και «Ελπίζω πραγματικά να μη γίνει ακόμα χειρότερο… φοβάμαι μέχρι θανάτου».

Αρχικά, η Roberts είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Πλέον, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σαρκική σχέση με ανήλικο και μία για άσεμνη συμπεριφορά σε βάρος ανηλίκου, ενώ έχει δηλώσει αθώα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν ότι διανομέας της DoorDash παρέδωσε στο σπίτι της επείγουσα αντισύλληψη τύπου Plan B το 2024, γεγονός που –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– ενδέχεται να σχετίζεται με το περιστατικό.

Η ποινική καταγγελία αναφέρει ακόμη ότι η Roberts φέρεται να «πίεσε τους γλουτούς της» πάνω στο σώμα του ανήλικου κατά τη διάρκεια φωτογραφίας, κάνοντας σχόλια ότι έλκεται από εκείνον και αγγίζοντας το γυμνό κορμί του.

Στη συνέχεια, φέρεται να του είπε: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ» και τον οδήγησε σε δωμάτιο του σπιτιού, όπου κλείδωσε την πόρτα, ξάπλωσε μαζί του στον καναπέ και τον φίλησε.

Ο έφηβος γιος της Roberts κατέθεσε ότι τράβηξε φωτογραφία με το αγόρι πάνω στη μητέρα του και ότι τους είδε να κάνουν σεξ μέσα από χαραμάδα παραθύρου, σύμφωνα με το KPLC. Η κόρη της κατέθεσε επίσης ότι είδε «τον ένα πάνω στον άλλον» εκείνο το βράδυ.

Η Misty Roberts παραιτήθηκε από τη θέση της δημάρχου του DeRidder, πόλης περίπου 9.800 κατοίκων, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της το 2024, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.